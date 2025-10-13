Η διαδρομή των κάστανων από το χωράφι έως το ράφι του μανάβικου συνοδεύεται από σημαντικές αυξήσεις στην τιμή τους, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται.

Καθώς τα κάστανα περνούν από τα χέρια των παραγωγών στους εμπόρους και στη συνέχεια στους λιανοπωλητές, το κόστος ανεβαίνει αισθητά. Παρότι η τιμή λιανικής αυξάνεται, οι παραγωγοί δεν αποκομίζουν ανάλογα οφέλη.

Η ζήτηση για κάστανα κορυφώνεται ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους καταναλωτές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπους να αγοράσουν ποιοτικά κάστανα σε προσιτές τιμές.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον μανάβη, τριπλασιάζεται.

Κάστανα: «φουσκώνει» η τιμή τους στη διαδρομή προς τον καταναλωτή

Τιμή παραγωγού

Από 0,50€ έως 3,50€ (ανάλογα το μέγεθος /ποιότητα)

Σούπερ μάρκετ

Από 6,89€ έως 7,99€

*Βρασμένα εισαγωγής βιολογικά: 19,90€ – 21€ / κιλό

Μανάβικο της γειτονιάς

Από 8,99€ έως 11,49€

Λαϊκή Αγορά

Από 6€ – 7€

Ο Χρήστος Ζολώτας, καστανοπαραγωγός, Πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου άνω Κερασόβου μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την τιμή του κάστανου.

«Γίνεται μία διαλογή στο κάστανο. Τα χαμηλότερης ποιότητας πάνε για άλευρα και τέτοια και ζαχαροπλαστική και η πρώτη ποιότητα πάει στην αγορά για φαγητό. στην λιανική έχει 3,5 ευρώ. Μέσο όσο ο παραγωγός πουλάει 2,5-3,5 ευρώ ανάλογα την χρονιά. Η χρονιά φέτος ήταν πολύ καλή σε ποιότητα προϊόντος αλλά λίγο κακή στο μέγεθος του προϊόντος», τόνισε μεταξύ άλλων.