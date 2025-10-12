Η κυβέρνηση της Κούβας διέψευσε κατηγορηματικά ότι έχει αποστείλει στρατιωτικούς για να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας πως η δικαιοσύνη της χώρας τιμωρεί αυστηρά τους «μισθοφόρους».

«Η Δημοκρατία της Κούβας απορρίπτει τις ψευδείς κατηγορίες που διασπείρει η κυβέρνηση των ΗΠΑ σχετικά με κάποια υποτιθέμενη συμμετοχή της Κούβας στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το κουβανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Αβάνα ξεκαθάρισε ότι η Κούβα «δεν εμπλέκεται στην ένοπλη σύγκρουση στην Ουκρανία, ούτε συμμετέχει με στρατιωτικούς της ούτε εκεί, ούτε σε καμιά άλλη χώρα».

Έρευνες και καταδίκες για στρατολόγηση

Τον Σεπτέμβριο του 2023, μετά από δημοσιεύματα του Τύπου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη διάλυση εγκληματικού κυκλώματος που φέρεται να στρατολογούσε Κουβανούς για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Τότε είχαν συλληφθεί 17 άτομα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, 26 άνθρωποι έχουν καταδικαστεί από πέντε έως 14 χρόνια κάθειρξη για «το αδίκημα της συμμετοχής σε μισθοφορική δραστηριότητα».

Αντιδράσεις από ΗΠΑ και Ουκρανία

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «είμαστε ενήμεροι για τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Κουβανοί υπήκοοι πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών στρατευμάτων στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας». Πρόσθεσε ότι «το κουβανικό καθεστώς δεν καταφέρνει να προστατεύσει τους πολίτες του από τη χρήση τους ως πιονιών» στη σύγκρουση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ουκρανική πρωτοβουλία «I want to live» («θέλω να ζήσω»), η Ρωσία στρατολογεί Κουβανούς από το 2023. Η ίδια πρωτοβουλία υποστηρίζει ότι «γνωρίζουμε με βεβαιότητα τα ονόματα και τις προσωπικές λεπτομέρειες 1.028 Κουβανών που υπέγραψαν συμβόλαια με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις το 2023 – 2024».

Η θέση της Αβάνας

Το ΥΠΕΞ της Κούβας απαντά ότι δεν διαθέτει «καμιά συγκεκριμένη πληροφορία για Κουβανούς υπηκόους» που συμμετείχαν ή συμμετέχουν «ιδία βουλήσει» στον πόλεμο, στο πλευρό οποιασδήποτε πλευράς. Τονίζει επίσης πως «κανένας από αυτούς δεν επωφελήθηκε από την υποστήριξη ή τη συναίνεση του κουβανικού κράτους».

Μαρτυρίες και καταγγελίες

Τον Σεπτέμβριο του 2023, μέσο ενημέρωσης στο Μαϊάμι αποκάλυψε την υπόθεση δύο νεαρών Κουβανών, 19 ετών, που δήλωσαν σε βίντεο ότι εξαπατήθηκαν μέσω Facebook. Όπως υποστήριξαν, πίστευαν ότι θα εργάζονταν ως οικοδόμοι σε έργα του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, αλλά τελικά στάλθηκαν στο μέτωπο.

Το Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι επικοινώνησε με δύο Κουβανούς στην Αβάνα, οι οποίοι επιβεβαίωσαν πως τους προτάθηκε να υπογράψουν συμβόλαιο για εργασία σε κατασκευές του ρωσικού στρατού, με αντάλλαγμα άδεια μόνιμης παραμονής στη Ρωσία και μισθό περίπου 2.000 δολαρίων σε ρούβλια.