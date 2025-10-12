Οι ΗΠΑ φέρονται να στηρίζουν εδώ και μήνες την Ουκρανία στην πραγματοποίηση επιθέσεων μακρού πλήγματος εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times. Στόχος της κοινής αυτής στρατηγικής είναι η αποδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας, ώστε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να οδηγηθεί σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών παρέχουν στο Κίεβο κρίσιμη υποστήριξη για την επιλογή και τον σχεδιασμό επιθέσεων σε σημαντικές ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διυλιστήρια πετρελαίου που βρίσκονται μακριά από τη γραμμή του μετώπου, γεγονός που υποδηλώνει διεύρυνση του πεδίου επιχειρήσεων.

Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμους Ουκρανούς και Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι είναι ενήμεροι για τις πολεμικές επιχειρήσεις και επιβεβαιώνουν τη συνεργασία σε επίπεδο πληροφοριών μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.

Ο Λευκός Οίκος, το γραφείο του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο του πρακτορείου Reuters.

Αντίστοιχα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν προχώρησε σε άμεση τοποθέτηση σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.