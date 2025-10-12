«Όσο τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ θα γίνονται αντιληπτά στην τσέπη των πολιτών, τόσο θα ανακάμπτει και η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας», υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε συνέντευξή του στη «Βραδυνή της Κυριακής».

«Είναι αλήθεια ότι σε κάποιες περιπτώσεις χρειαζόμαστε ταχύτερα αντανακλαστικά. Ωστόσο, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, θεωρώ ότι το ισοζύγιο για την κυβέρνηση είναι αναμφίβολα θετικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρέλαβε τη χώρα ως μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, μετά την θλιβερή εμπειρία της διακυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου, και σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και ξένων επενδύσεων, μειωμένη ανεργία, από 18% κάτω από 8%, ενώ αποτελεί νησίδα σταθερότητας και ασφάλειας σε έναν αβέβαιο κόσμο. Γι’ αυτό, άλλωστε, η ΝΔ παραμένει μακράν πρώτο κόμμα με μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν διατυπώνει καμία θετική πρόταση, παρά μόνο ισοπεδωτικό, ενίοτε και τοξικό λόγο», επισήμανε ακόμη ο Μ. Χαρακόπουλος.

Ερωτηθείς σχετικά με τις προτεραιότητές του ως γγ της ΚΟ της ΝΔ, τόνισε: «Θα έλεγα ότι μπήκα κατ’ ευθείαν στα βαθιά. Δεν υπάρχει περίοδος προσαρμογής. Τα ζητήματα πολλά και επείγοντα. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ πρέπει να ανταποκριθεί επαξίως σε μια δύσκολη συγκυρία. Να συμβάλει δημιουργικά στο πλούσιο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, μεταφέροντας τις αγωνίες της κοινωνίας, αλλά και αναλύοντας τα κυβερνητικά μέτρα στην κοινωνία. Θεωρώ ότι, όπως είπε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εκλογή μου, στην επιλογή στο πρόσωπό μου έπαιξε ρόλο η μακρά κοινοβουλευτική μου εμπειρία. Τα πολλά χιλιόμετρα στην πολιτική. Με αυτά τα εφόδια ευελπιστώ να κινητοποιήσω περαιτέρω την κοινοβουλευτική μας ομάδα σε μια εντατικότερη “δημιουργική συμμετοχή”».

Όσον αφορά τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης για άρθρα που αφορούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και το νόμο περί ευθύνης υπουργών, ο Μ. Χαρακόπουλος τόνισε: «Εμείς ήμασταν εξ αρχής σαφείς. Και τα δύο άρθρα, και το 16 και το 86, θέλουμε να αλλάξουν, διατηρώντας βεβαίως τις αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες. Επαφίεται πλέον στα ίδια τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον αυτά που δεν εκπροσωπούν απλώς τη διαμαρτυρία, αν θα συμβάλουν στην συνταγματική αναθεώρηση. Στην πράξη θα αποδειχθεί αν θα επικρατήσει η κοινή λογική».