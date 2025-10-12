Ο Θωμάς Κρασώνης είναι Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία OPEN του NASCAR Euro Series! Ο 23χρονος οδηγός είναι ο πρώτος Έλληνας, ο οποίος κατακτά τον τίτλο σε ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα μηχανοκίνητων σπορ, φτάνοντας στην επίτευξη ενός ονείρου που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια.

«Πριν από έξι χρόνια, όταν μαζί με τον πατέρα μου και τον αείμνηστο θείο μου, τον Θωμά, μπήκε στο μυαλό μας η ιδέα της συμμετοχής στο NASCAR Euro Series, δεν τολμούσα καν να σκεφτώ ότι μία ημέρα θα ήμουν Πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα είναι πραγματικότητα!» ήταν τα πρώτα λόγια του πρώτου Έλληνα οδηγού αγώνων που κατακτά Πρωτάθλημα Ευρώπης.

Ο Θωμάς Κρασώνης έκανε ό,τι ακριβώς έπρεπε στον κυριακάτικο αγώνα της κατηγορίας OPEN στην πίστα του Zolder στο Βέλγιο, ανταποκρίθηκε κατ’ απόλυτο τρόπο στις αυξημένες απαιτήσεις του αγώνα και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας και μαθηματικά έναν τίτλο που κρατούσε με το… ενάμισι χέρι από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν και κέρδισε τον πρώτο αγώνα του διημέρου των τελικών του NASCAR Euro Series. Νικητής του τελευταίου αγώνα της σεζόν ήταν ο Martin Doubek, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά με 511 βαθμούς, 33 λιγότερους από τους 544 που συγκέντρωσε ο Πρωταθλητής Θωμάς Κρασώνης.