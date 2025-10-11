Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας συμμετείχαν σε 12ωρη αποστολή μαζί με δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, πραγματοποιώντας περιπολία στα σύνορα της Ρωσίας. Η επιχείρηση έγινε με φόντο τις πρόσφατες διεισδύσεις ρωσικών ντρόουν και αεροσκαφών στον εναέριο χώρο της Συμμαχίας.

«Ήταν μια σημαντική κοινή αποστολή με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας.

Σύμφωνα με τον Χίλι, η αποστολή «όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την ενίσχυση της επιχειρησιακής αντίληψης των Ενόπλων Δυνάμεών μας, αλλά και στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας του ΝΑΤΟ προς τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν και τους αντιπάλους μας».

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης RC-135 Rivet Joint και ένα αεροσκάφος θαλάσσιας περιπολίας P-8A Poseidon, τα οποία απογειώθηκαν από την περιοχή της Αρκτικής και πέταξαν πάνω από τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Την αποστολή υποστήριξε αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Όπως ανέφερε το Λονδίνο, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων η Πολωνία, η Ρουμανία και η Εσθονία.