Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί να επιστρέψει στη θέση του πρωθυπουργού της Γαλλίας, μόλις τέσσερις ημέρες μετά την παραίτησή του από το αξίωμα, προκαλώντας μια εβδομάδα πολιτικής αναταραχής.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση αργά το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση με όλους τους ηγέτες των κύριων κομμάτων στο Μέγαρο των Ηλυσίων, με εξαίρεση τους ηγέτες της ακροδεξιάς και της ακροαριστεράς.Εμανουέλ Μακρόνν,

Η επιστροφή του Λεκορνί ήρθε ως έκπληξη, καθώς μόλις πριν από δύο ημέρες είχε δηλώσει στην κρατική τηλεόραση ότι δεν «κυνηγούσε τη θέση» και ότι η «αποστολή του είχε τελειώσει».

Όπως αναφέρει το BBC, δεν είναι καν σίγουρο ότι θα καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως τη δουλειά του. Ο νέος πρωθυπουργός έχει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να υποβάλει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους στο κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, πριν αποδεχτεί να παραμείνει πρωθυπουργός, φέρεται να απαίτησε να απομακρυνθούν από τη μελλοντική κυβέρνησή του οι πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές, όπως ο Μπρούνο Ρεταγιώ ή ο Ζεράλντ Νταρμανάν. Φέρεται επίσης να ζήτησε να επανεξεταστούν στο Κοινοβούλιο όλα τα θέματα που έχουν διαπραγματευτεί με την αντιπολίτευση.

«Πριν συμφωνήσει να παραμείνει στο Ματινιόν, ο Σεμπαστιάν Λεκόρνι φέρεται να επέβαλε τους όρους του στον Εμανουέλ Μακρόν. Σε έναν έμπιστο άνθρωπο, εξήγησε ότι έπρεπε να δεχτεί “λόγω καθήκοντος “, παρόλο που είχε βεβαιώσει την Τετάρτη ότι η “αποστολή” του είχε “ολοκληρωθεί”. Δεν ένιωθε ότι μπορούσε να αρνηθεί. Αλλά για να φέρει σε πέρας την αποστολή του, απαίτησε η επόμενη κυβέρνησή του να καθαριστεί από πιθανούς προεδρικούς υποψηφίους. Χωρίς εξαίρεση[…] Ο Λεκορνί θεωρεί ότι αυτό είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο τελικός του στόχος: η ψήφιση του προϋπολογισμού» αναφέρει το γαλλικό μέσο ενημέρωσης.

Το Ελιζέ δήλωσε ότι ο πρόεδρος «ανέθεσε [στον Λεκορνί] το σχηματισμό κυβέρνησης» και το περιβάλλον του Mακρόν ανέφερε ότι του δόθηκε «λευκή επιταγή» για να ενεργήσει.

Ο Λεκορνί, 39 ετών, ένας από τους πιο πιστούς συμμάχους του Mακρόν, εξέδωσε στη συνέχεια μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι δέχτηκε «από καθήκον την αποστολή που μου ανέθεσε ο πρόεδρος, να κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσω έναν προϋπολογισμό για τη Γαλλία μέχρι το τέλος του έτους και να ανταποκριθώ στα καθημερινά προβλήματα των συμπατριωτών μας».

J’accepte – par devoir – la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes. Il faut mettre un terme à cette crise politique… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025

Οι πολιτικές διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης του εθνικού χρέους της Γαλλίας και του δημοσιονομικού ελλείμματος οδήγησαν στην πτώση δύο από τους τρεις τελευταίους πρωθυπουργούς κατά το τελευταίο έτος, οπότε η πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι τεράστια.

Η ακροδεξιά και η Ανυπότακτη Γαλλία θα καταθέσουν πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης Λεκορνί

Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα υποβάλει «αμέσως» πρόταση μομφής κατά της νέας κυβέρνησης του Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο επαναδιόρισε πρωθυπουργό ο πρόεδρος Μακρόν.

Σχολιάζοντας τον διορισμό του Λεκορνί, η Ματίλντ Πανό, της Ανυπότακτης Γαλλίας, είπε με τον διορισμό αυτόν «ο Μακρόν αναβάλλει οικτρά το αναπόφευκτο: την αποχώρησή του». Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, το κόμμα προτίθεται επίσης να καταθέσει πρόταση μομφής. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο συντονιστής του έκανε λόγο για «μια νέα προσβολή στους Γάλλους από έναν ανεύθυνο, μεθυσμένο από την εξουσία του» υποστηρίζοντας ότι «η Γαλλία και ο λαός της ταπεινώθηκαν».

Ο Ερίκ Σιοτί, ο πρώην πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, κάλεσε τα κόμματα «να καταψηφίσουν την κυβέρνηση».

Από την πλευρά των Σοσιαλιστών διαψεύστηκε κατηγορηματικά η ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας με τον νέο πρωθυπουργό ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα τους θα αναμείνει τα πρώτα δείγματα γραφής της νέας κυβερνήσης αναφορικά με τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας, ενώ οι Οικολόγοι χαρακτήρισαν «απίστευτη» την απόφαση του προέδρου Μακρόν.