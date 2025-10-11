Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός ένοπλης επίθεσης που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στην πόλη Λίλαντ, στην πολιτεία Μισισίπι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε στον κεντρικό δρόμο της πόλης, περίπου 190 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Τζάκσον, με τις αρχές να δίνουν μάχη για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό των δραστών.

Leland, Mississippi homecoming game shooting: – Shooting occurred during gathering after the game – 20 people were shot, according to Sen. Derrick Simmons – At least 4 killed, 16 injured – 4 in critical condition (CBS, KCCI) | Footage: Brina Ladii Savage via Facebook pic.twitter.com/mpckPj6tDo — Breaking Avian (@BreakingAvian) October 11, 2025

Τέσσερις από τους τραυματίες διακομίστηκαν με ελικόπτερο σε νοσοκομεία της περιοχής, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής τους. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν έως τώρα άγνωστα.

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε στο Λίλαντ, λίγες ώρες μετά τον προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα του τοπικού λυκείου το βράδυ της Παρασκευής, στο πλαίσιο των εορτασμών για την καθιερωμένη «Επιστροφή στο Σπίτι» (Homecoming) μια ετήσια παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται συνήθως το φθινόπωρο, αποτελεί θεσμό για πολλές αμερικανικές σχολικές κοινότητες, κατά την οποία πρώην μαθητές επιστρέφουν για να τιμήσουν το σχολείο τους, να ενισχύσουν το ομαδικό πνεύμα και να γιορτάσουν τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας.