Ο Εμανουέλ Μακρόν θα μεταβεί τη Δευτέρα 13 του μηνός στην Αίγυπτο, προκειμένου να υπογραμμίσει την υποστήριξή του στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Γάλλος πρόεδρος θα συζητήσει «με τους εταίρους του για τα επόμενα στάδια της εφαρμογής του ειρηνευτικού σχεδίου», όπως ανέφερε η γαλλική προεδρία. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν θα υπάρξει συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επίσης αναμένεται να επισκεφθεί την Αίγυπτο.

Το ειρηνευτικό σχέδιο, που καταρτίστηκε από τον Τραμπ με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, αποσκοπεί στην καθιέρωση μόνιμης εκεχειρίας, στην απελευθέρωση όλων των ομήρων και στην αποκατάσταση της πλήρους πρόσβασης της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπως διευκρίνισε το Ελιζέ.

Ο Μακρόν αναμένεται επίσης να επαναλάβει τη δέσμευση της Γαλλίας στη λύση των δύο κρατών, ως βάση για διαρκή ειρήνη, ασφάλεια και ανοικοδόμηση στην περιοχή, σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων.