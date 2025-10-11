Η Ελλάδα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες αντιμετώπιζε σημαντικές ελλείψεις στις οδικές υποδομές, τόσο σε επίπεδο ποιότητας και ασφάλειας του δικτύου όσο και στην οργάνωση, τη διαχείριση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η υλοποίηση ενός εθνικού σχεδίου για τους μεγάλους οδικούς άξονες οδήγησε στη δημιουργία ενός πυκνού και αξιόπιστου δικτύου ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εξοπλισμένου με προηγμένα συστήματα διαχείρισης και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τα αποτελέσματα είναι πλέον εμφανή. Από το 2007 έως το 2021, τα δυστυχήματα στους αυτοκινητοδρόμους μειώθηκαν κατά 83%, ενώ μόλις το 7% των περιστατικών συμβαίνει στο δίκτυο των παραχωρήσεων. Παράλληλα, οι νέοι οδικοί άξονες εξυπηρετούν όλα τα μέσα μεταφοράς, μειώνοντας έως και στο μισό τον χρόνο ταξιδιού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διαδρομή Πάτρα – Πύργος, όπου ο χρόνος μετακίνησης από 1 ώρα και 45 λεπτά περιορίστηκε στα 45 λεπτά.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος θα παραδοθούν στην κυκλοφορία στις 30 Νοεμβρίου, ανήμερα του Αγίου Ανδρέα.

Αυτοψία στο εργοτάξιο του τμήματος Μιντιλόγλι – Αλισσός πραγματοποίησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού Παναγιώτη Παπανικόλα. Ο υπουργός διαπίστωσε ότι οι εργασίες προχωρούν με ταχύ ρυθμό και αναφέρθηκε στους 410 εργαζόμενους που απασχολούνται στο έργο, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του τμήματος.

Στα 65 χιλιόμετρα από τον Αλισσό έως τον Πύργο, που παραδόθηκαν τον περασμένο Αύγουστο, η μέση ημερήσια κυκλοφορία ανήλθε σε 5.250 οχήματα ανά κατεύθυνση στην περιοχή του Πύργου και 10.200 οχήματα στην Κάτω Αχαΐα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη μεγάλη προσμονή των τοπικών κοινωνιών για την ολοκλήρωση του έργου.

Το επόμενο βήμα: Πύργος – Τσακώνα

Για την υλοποίηση του τελευταίου τμήματος της Ολυμπίας Οδού, από τον Πύργο έως την Τσακώνα, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος δήλωσε, στο πλαίσιο του Olympia Forum VI, ότι τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορούν τη διέλευση από την περιοχή του Καϊάφα και τη χρηματοδότηση του έργου. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, ότι τα έργα για το αρδευτικό δίκτυο και την ύδρευση θα ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Η Πατρών – Πύργου δόθηκε στην κυκλοφορία την 1η Αυγούστου και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις τοπικές κοινωνίες. Όπως σημείωσε ο κ. Παπανικόλας, από τον πρώτο μήνα λειτουργίας της, ο νέος αυτοκινητόδρομος διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα στις μετακινήσεις της Δυτικής Πελοποννήσου, ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα των περιοχών.

«Δεν είχαμε κανένα δυστύχημα, ενώ από τα περίπου 11 συμβάντα την ημέρα που αντιμετωπίσαμε, τα μισά αφορούσαν ακινητοποιημένα οχήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της Ολυμπίας Οδού.

Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και την ασφάλεια του δρόμου παίζουν οι 60 εργαζόμενοι σε περίπολα, ομάδες επέμβασης και Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, που εδρεύουν σε δύο Τεχνικές Βάσεις σε Ρίο και Πύργο και παρέχουν υποστήριξη στους ταξιδιώτες 24 ώρες το 24ωρο.

Πηγή: Ολυμπία Οδός