Με ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα συνεχίζεται η έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών για την δολοφονία σε βάρος ενός 31χρονου Ουκρανού, σε διαμέρισμα, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Οι μόνες πληροφορίες για την δολοφονία στον Άγιο Παντελεήμονα, έρχονται από την κατάθεση του τραυματία.

«Οι 4 που μπήκαν στο σπίτι»

Ο 48χρονος, που κάλεσε τους αστυνομικούς, τους είπε πως 4 άνδρες μπήκαν στο σπίτι τους, τους έδεσαν και ξεκίνησαν να τους χτυπούν αλύπητα.

Από την άγρια επίθεση ο 31χρονος φίλος του έφυγε από τη ζωή.

Ενώ, ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Πολλές ηλεκτρικές συσκευές

Μέσα στο σπίτι των Ουκρανών βρέθηκαν πλήθος ηλεκτρικών συσκευών και εξετάζεται αν πρόκειται για προϊόντα που έχουν κλαπεί.

Από την πρώτη έρευνα των αρχών, δεν φάνηκαν σημάδια διάρρηξης του σπιτιού και έτσι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για τα κίνητρα του εγκλήματος.

Οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι 2 άνδρες να τσακώθηκαν και ο 48χρονος να σκότωσε τον φίλο του, ενώ σύμφωνα με την ΕΡΤ αναζητείται πλέον και τρίτο άτομο.

Πού εστιάζουν οι έρευνες της αστυνομίας

Στο μικροσκόπιο της Ασφάλειας βρίσκεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβώσουν αν επαληθεύεται η μαρτυρία του 48χρονου τραυματία.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί αναζητούν και τρίτο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα νωρίς το πρωί της χθεσινής (10/10) ημέρας.

Οι έρευνες από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, οι οποίοι έχουν πάρει δακτυλικά αποτυπώματα, όσο και υλικό DNA από το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, αλλά και από το εσωτερικό του διαμερίσματος που βρίσκεται στον 1ο όροφο, βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι του νήματος.