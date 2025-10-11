Τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί στον Βόλο με αποτέλεσμα ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο να βρεθεί μέσα στην κοίτη του Κραυσίδωνα. ‘Οπως αναφέρει η ΕΡΤ, αυτόπτες μάρτυρες και κάμερες έχουν καταγράψει το απίστευτο τροχαίο.

Bαν που κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα επί της οδού Ιωλκού, εμβολίστηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα επιχειρώντας επικίνδυνη προσπέραση. Από τη σφοδρή σύγκρουση το βαν εξετράπη της οδού και κατέληξε στον Κραυσίδωνα, στην Ιωλκού στο ύψος περίπου με το Γηροκομείο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα ανατράπηκε στον αέρα πριν προσγειωθεί με τις ρόδες μέσα στην κοίτη. Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, που προκάλεσε το τροχαίο, διέφυγε με κατεστραμμένα λάστιχα και ζάντες, αλλά εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα από την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανήλικο.