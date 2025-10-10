Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν απλά ονόματα, ένας άνδρας κατάφερε να κερδίσει τον τίτλο για το μεγαλύτερο όνομα στον κόσμο. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο επίτευγμα, καθώς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει μια μακρά δικαστική μάχη για να κατακτήσει τον τίτλο του. Τον Μάρτιο του 1990, ο Laurence Watkins άλλαξε το όνομά του, προσθέτοντας πάνω από 2.000 μεσαία ονόματα.

Ως αποτέλεσμα, κέρδισε το ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο προσωπικό όνομα, με συνολικά 2.253 μοναδικές λέξεις. Η αρχική νομική του αίτηση έγινε δεκτή από το Επαρχιακό Δικαστήριο, αλλά απορρίφθηκε από τον Γενικό Μητρώο.

Αποφασισμένος, ο Laurence προσέφυγε τελικά στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο τάχθηκε υπέρ του και επικύρωσε το ρεκόρ του. Αν και του απονεμήθηκε το ρεκόρ, οι αρχές τροποποίησαν δύο νόμους για να αποτρέψουν άλλους από το να ακολουθήσουν το ίδιο παράδειγμα. Σε δηλώσεις του στο Guinness World Records, ο Laurence είπε: «Πάντα με εντυπωσίαζαν τα παράξενα και ασυνήθιστα ρεκόρ που προσπαθούσαν να πετύχουν κάποιοι άνθρωποι και ήθελα πολύ να συμμετάσχω σε αυτόν τον κόσμο.

Διάβασα το βιβλίο από την αρχή ως το τέλος για να δω αν υπήρχε κάποιο ρεκόρ που θα μπορούσα να ξεπεράσω και το μόνο που είχα την ευκαιρία να καταρρίψω ήταν να προσθέσω περισσότερα ονόματα από τον τότε κάτοχο». Ο Laurence εργαζόταν στη βιβλιοθήκη της πόλης όταν αποφάσισε να επεκτείνει το όνομά του και επέλεξε τα ονόματα από βιβλία, ενώ πήρε και προτάσεις από συναδέλφους του.

Το αγαπημένο του είναι το AZ2000, καθώς αναφέρεται στο ρεκόρ του. Τα ονόματα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών, από Ευρωπαϊκούς έως Μαορί και ακόμη και Σαμοανικούς. Ένα είναι σίγουρο: είναι πολλά, και χρειάστηκε πάνω από 20 λεπτά στον ιερέα του γάμου του για να τα απαγγείλει κατά την τελετή.

Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει είναι με τις κρατικές υπηρεσίες, καθώς το πλήρες όνομά του δεν χωράει σε καμία ταυτότητα ή έντυπο. Παρόλα αυτά, ο Laurence είναι υπερήφανος για το επίτευγμά του, καθώς κανείς άλλος στον κόσμο δεν το έχει κατορθώσει.