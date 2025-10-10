Η Μελάνια Τραμπ, σύζυγος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει «έναν δίαυλο επικοινωνίας» με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τα παιδιά από την Ουκρανία, για τα οποία το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα ότι απήγαγε.

«Ο πρόεδρος Πούτιν και εγώ η ίδια ανοίξαμε έναν δίαυλο επικοινωνίας για την ευημερία αυτών των παιδιών», δήλωσε η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Όπως διευκρίνισε, η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε ύστερα από επιστολή που απέστειλε η ίδια και την οποία παρέδωσε ο σύζυγός της στον Ρώσο πρόεδρο κατά τη διάρκεια της Συνόδου τους στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Σύμφωνα με τη Μελάνια Τραμπ, ορισμένα από τα παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει στις οικογένειές τους, ενώ περισσότερα αναμένεται να επανενωθούν σύντομα με τους δικούς τους.

«Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν απάντησε στην επιστολή της νωρίτερα μέσα στη χρονιά και πως οι δύο πλευρές παραμένουν σε επαφή.

«Τους τελευταίους μήνες, και οι δύο πλευρές συμμετείχαν σε διάφορες συναντήσεις και κλήσεις ανατροφοδότησης», ανέφερε η Πρώτη Κυρία, επισημαίνοντας ότι ο εκπρόσωπός της συνεργάζεται απευθείας με την ομάδα του Ρώσου προέδρου για να διασφαλίσει την ασφαλή επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Μελάνια Τραμπ γνωστοποίησε τέλος ότι οκτώ παιδιά επέστρεψαν στις οικογένειές τους το τελευταίο 24ωρο.