Η χήρα Ιταλού πολίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Μάρτιο του 2020 από κορονοϊό, καλείται να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρεία. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο της Πάρμα είχε αρχικά αποφανθεί υπέρ της οικογένειας, κρίνοντας ότι δικαιούται την αποζημίωση.

Ωστόσο, το εφετείο ανέτρεψε την απόφαση, υποχρεώνοντας τη χήρα να επιστρέψει το ποσό που είχε λάβει.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, ο εκλιπών είχε υπογράψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο που κάλυπτε «θάνατο οφειλόμενο σε βίαια περιστατικά και ατυχήματα». Παρότι ο ιός της covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό. Την ερμηνεία αυτή επιβεβαίωσε πρόσφατα και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας.

Παρά ταύτα, ορισμένα δικαστήρια της χώρας έχουν εκδώσει διαφορετικές αποφάσεις. Δικαστής στη Βερτσέλι, στην περιφέρεια Πεδεμόντιο, έκρινε ότι ο θάνατος γιατρού από covid-19 πρέπει να αποζημιωθεί, ακόμη και αν η ασφάλεια κάλυπτε μόνο βίαια συμβάντα και ατυχήματα.

Νομικοί σχολιαστές επισημαίνουν ότι η δικαστική ερμηνεία διαφοροποιείται ανάλογα με το επάγγελμα του θύματος, τις συνθήκες μόλυνσης και τους όρους του ασφαλιστικού συμβολαίου. Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό, καθώς οι αποφάσεις δεν είναι πάντα ομοιόμορφες.