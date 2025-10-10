Την πρόθεσή της να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε η Ρωσία, σύμφωνα με δήλωση του συμβούλου του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, την οποία μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS την Παρασκευή.

Παρότι ο νικητής του φετινού βραβείου αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα, έμπειροι αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το Νόμπελ θεωρούν εξαιρετικά απίθανη την επιλογή του Τραμπ.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα εκφράσει την εκτίμησή της για τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ σχετικά με την ανάγκη τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υποστηρίξει ο ίδιος την υποψηφιότητα Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, εφόσον εκείνος καταφέρει να επιτύχει κατάπαυση του πυρός.

«Αν τα καταφέρει, δεν θα διστάσουμε να τον προτείνουμε», δήλωσε χαρακτηριστκά ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του τιην Πέμπτη.

Τέλος, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία του να τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης, υποστηρίζοντας ότι η εξωτερική του πολιτική, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη Ρωσία και την Ουκρανία, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταθερότητα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από Reuters