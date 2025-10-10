Η Ουάσιγκτον θέλει να απαγορεύσει στις κινεζικές αεροπορικές εταιρείες να πετούν πάνω από τη Ρωσία όταν οι πτήσεις τους έχουν προορισμό ή προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με επίσημο έγγραφο του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Η υπέρπτηση ρωσικών εδαφών για τη μετάβαση από την Κίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι «άδικη» επειδή «προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στις κινεζικές εταιρείες, αναφέρεται στο πεντασέλιδο έγγραφο.

«Η πιο αποτελεσματική οδός για τη σύνδεση ορισμένων σημείων στις Ηνωμένες Πολιτείες με σημεία στην Κίνα περιλαμβάνει πτήση στο ρωσικό εθνικό εναέριο χώρο», αναφέρεται στο υπόμνημα του αμερικανικού υπουργείου Μεταφορών.

Αυτή η επιλογή είναι πλεονεκτική «επειδή έχει εν γένει ως αποτέλεσμα βραχύτερη διάρκεια πτήσης, προσφέροντας έτσι μια επιλογή πιο ελκυστική για τους επιβάτες» και επιτρέπει «στις αεροπορικές εταιρείες να εξοικονομούν καύσιμα και να μειώνουν άλλες δαπάνες λειτουργίας».

Όμως το Μάιο 2022 η Ρωσία έκλεισε τον εναέριο χώρο τις για τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες.

Η Ουάσιγκτον είχε προηγουμένως, το Μάιο της ίδιας χρονιάς, λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, απαγορεύσει τις πτήσεις ρωσικών αεροπλάνων πάνω από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν καμιά απαγόρευση χρήσης του ρωσικού εναέριου χώρου και αυτή η ανισορροπία αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό παράγοντα στη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς των αερομεταφορών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα», επισημαίνεται στο έγγραφο.

Ερωτηθείς σήμερα για το θέμα, ο Γκούο Τζιακούν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε τη λύπη του γι’ αυτό το αμερικανικό σχέδιο.

«Προτείνουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες να σκεφτούν τον αντίκτυπο των πολιτικών τους στις δικές τους επιχειρήσεις μάλλον, παρά να στρέφονται παράλογα εναντίον άλλων χωρών και να αφήνουν τους παγκόσμιους καταναλωτές να πληρώνουν το λογαριασμό», δήλωσε.

Η αμερικανική πρόταση αποτελεί νέο σταθμό στον εμπορικό πόλεμο στον οποίο επιδίδονται οι δύο μεγάλες δυνάμεις.

Επίσης την Πέμπτη, το Πεκίνο ανακοίνωσε νέους ελέγχους στις εξαγωγές τεχνολογιών που συνδέονται με τις σπάνιες γαίες, ενισχύοντας τις κανονιστικές ρυθμίσεις του στον τομέα αυτό, που βρίσκεται στο κέντρο εντάσεων με την Ουάσινγκτον, αλλά και με τις Βρυξέλλες.

Τέλος, η Κίνα ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιβάλει «ειδικά» λιμενικά τέλη στα αμερικανικά πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια της, σε αντίποινα για παρόμοια μέτρα που ανακοινώθηκαν τον Απρίλιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.