Πρόστιμο επέβαλε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στην Ελλάδα για τη μη συμμόρφωσή της με απόφαση του 2014, η οποία υποχρέωνε τη χώρα να σταματήσει τη λειτουργία του υπερφορτωμένου χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στη Ζάκυνθο, σε περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΔΕΕ, η Ελλάδα δεν διέκοψε τη λειτουργία του ΧΥΤΑ που βρίσκεται εντός του θαλάσσιου εθνικού πάρκου Ζακύνθου, φυσικού οικοτόπου της θαλάσσιας χελώνας Caretta-Caretta. Ο χώρος, όπως επισημαίνεται, ήταν κορεσμένος και δυσλειτουργικός, προκαλώντας κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Το Δικαστήριο αναφέρει ότι από τον Ιούνιο του 2017, ημερομηνία που αναφέρεται στην προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα δεν έχει εκπονήσει σχέδιο διευθέτησης για τη συνέχιση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Ζακύνθου, όπως προβλέπει η οδηγία 1999/31 για τους χώρους υγειονομικής ταφής. Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει στην παύση λειτουργίας του, ο οποίος συνέχισε να δέχεται απορρίμματα έως το τέλος του 2017.

Ως εκ τούτου, οι ελληνικές αρχές υποχρεώνονται να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 12.500 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία έκδοσης της νέας απόφασης (9 Οκτωβρίου) μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2014, καθώς και κατ’ αποκοπή ποσό 5,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι τα επιβληθέντα ποσά είναι ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, η οποία συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.