Σε ποινή κάθειρξης 13 ετών και 7 μηνών καταδικάστηκε ο 80χρονος σήμερα Γιάννης Ξυδάκης για το ένοπλο επεισόδιο κατά του πρώην νικητή παιχνιδιού ριάλιτι, Στέφανου Κοκολογιάννη, τον περασμένο Ιανουάριο στις Μαλάδες Ηρακλείου, κατά το οποίο τραυματίστηκε κατά λάθος 35χρονος εργαζόμενος επιχείρησης, καθώς κρίθηκε ένοχος για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Η σύζυγός του η οποία κάθισε μαζί του στο εδώλιο απαλλάχτηκε από κάθε κατηγορία. Στον 80χρονο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου σύννομου βίου, αλλά και ότι ωθήθηκε στην πράξη αυτή, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς του θύματος. Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης, ο Γιάννης Ξυδάκης θα εκτίσει την ποινή του στο σπίτι του. Όσον αφορά την σύζυγο του, η οποία κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της παθητικής συνέργειας, το δικαστήριο την αθώωσε. Νωρίτερα η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την ενοχή του Γίαννη Ξυδάκη σύμφωνα με το κατηγορητήριο και την απαλλαγή της συζύγου του.

«Με χλεύασε και θόλωσα» είπε στο δικαστήριο ο 80χρονος κατηγορούμενος, που κάθισε στο εδώλιο με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ωστόσο, δήλωσε μετανιωμένος για όσα συνέβησαν και περισσότερο για το γεγονός, ότι απ’ αυτήν την ενέργεια του κινδύνευσε ένας άνθρωπος, που ούτε καν τον γνώριζε, ο 35χρονος εργαζόμενος στην επιχείρηση με τις ζωοτροφές. Στην απολογία του επανέλαβε όσα είχε πει προανακριτικά, ότι δηλαδή μόλις είδε κάτω τον τραυματία, σοκαρίστηκε, καθώς ήταν σαν να έβλεπε τον νεκρό γιο του.

Υπενθυμίζεται, ότι ο κατηγορούμενος είναι ο πατέρας του αδικοχαμένου Πρίαμου Ξυδάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Ιούνιο του 2012 στον Προφήτη Ηλία, μαζί με τον συντοπίτη του Μανώλη Σταυρουλάκη, όταν ο αδελφός του Στέφανου Κοκολογιάννη, άνοιξε πυρ στην πλατεία του χωριού. Στη θέα του ηλικιωμένου ο οποίος κρατούσε στο χέρι ένα 45άρι, ο Στέφανος Κοκολογιάννης άρχισε να τρέχει, για να γλιτώσει τη ζωή του, μπήκε στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης με τις ζωοτροφές, κατάφερε να αποφύγει τα πυρά, μία όμως από τις σφαίρες «βρήκε» τον 35χρονο υπάλληλο που σωριάστηκε στο έδαφος.

Το όλο περιστατικό έχει καταγράψει κάμερα ασφαλείας και έχει ενσωματωθεί στη δικογραφία. Η σύζυγος του 80χρονου κατά την απολογία της υποστήριξε, ότι δεν είναι άνθρωπος που ανακατεύεται, ούτε ασχολείται με κουτσομπολιά, αλλά πάντα λόγω ιδιοσυγκρασίας κοιτούσε το σπίτι και την οικογένεια της. Πολύ περισσότερο μετά το χαμό του γιου της. Για την επίμαχη ημέρα, φέρεται να είπε, ότι ούτε μπορούσε να αποτρέψει, ούτε μπορούσε να τρέξει για να παρεμποδίσει λόγω και των κινητικών της προβλημάτων, αλλά ούτε και να αφοπλίσει τον άνδρα της.

Να σημειωθεί ότι ο Στέφανος Κοκολογιάννης μπορεί να μην δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ωστόσο κατέθεσε στο δικαστήριο για το ένοπλη επίθεση σε βάρος του. Αν και δήλωσε, ότι θέλει «να λήξει ειρηνικά» η ιδιότυπη βεντέτα που άνοιξε το 2012, ζήτησε από το δικαστήριο να καταδικαστεί για τις πράξεις του ο Γιάννης Ξυδάκης.