Ο Όσκαρ Πιάστρι, πρωτοπόρος της τρέχουσας σεζόν με τη McLaren, φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της σεζόν 2026 και να μετακινηθεί στη Ferrari. Παρά το πολυετές συμβόλαιό του, ο ίδιος και ο μάνατζέρ του, Μαρκ Γουέμπερ, έχουν συζητήσει ήδη επιλογές πρόωρης λύσης, σύμφωνα με φήμες που επικαλείται η ελβετική εφημερίδα Blick.

🚨 | EXCLUSIVE: @Blickch claims that current championship leader (as of 07/10/25) Oscar Piastri already has his sights set on a move to Ferrari in 2027 👀🔥 pic.twitter.com/cZ3YOj1gN2 — Ferrari Focus (@Scuderiascoop) October 7, 2025

Στο Μαρανέλο, ο Σαρλ Λεκλέρ και ο μάνατζέρ του, Νικολά Τοντ, εξετάζουν εναλλακτικές για την επόμενη σεζόν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ο οδηγός της Ferrari να αναζητήσει νέα ομάδα για το 2027. Παράλληλα, το συμβόλαιο του Λιούις Χάμιλτον με τη Ferrari λήγει στο τέλος του 2026. Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ελπίζει σε βελτίωση της Ferrari με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και στοχεύει σε μια ισχυρή σεζόν πριν από πιθανές μετακινήσεις.

Αν όλα τα σενάρια επιβεβαιωθούν, η αγορά πιλότων στο τέλος του 2026 θα είναι ιδιαίτερα έντονη, με πιθανή αναδιάταξη των κορυφαίων ονομάτων, συμπεριλαμβανομένων τους Σαρλ Λεκλέρ και Όσκαρ Πιάστρι. Το 2027 προδιαγράφεται ως μια σεζόν με συναρπαστικές αλλαγές και στρατηγικές ανατροπές στη Formula 1.