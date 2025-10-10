To νέο προωθητικό πρόγραμμα με μειωμένες τιμές για τα CUPRA Born & CUPRA Tavascan, αφορά τα δύο αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα της μάρκας.

Πιο συγκεκριμένα, για το διαθέσιμο απόθεμα ΜΥ25 του πρώτου αμιγούς ηλεκτρικού μοντέλου της μάρκας CUPRA Born, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.000, με τις τιμές να ξεκινούν από:

990€ για την έκδοση 59 KWh 231HP eBoost

990€ για την έκδοση 77 KWh 231HP eBoost

Το αντίστοιχο προωθητικό πρόγραμμα για τα μοντέλα ΜΥ26 περιλαμβάνει όφελος 3.000€, με τις τιμές να ξεκινούν από €34.990 για την έκδοση με την μπαταρία 59 KWh απόδοσης 204HP.

Για το CUPRA Tavascan, η προσφερόμενη έκπτωση διαμορφώνεται πλέον σε €5.500, με τις τιμές του κορυφαίου ηλεκτρικού sport SUV να ξεκινούν πλέον από:

€43.490 για την έκδοση 79ΚWh 286hp Εndurance

Οι παραπάνω μειωμένες τιμές μπορούν να συνδυαστούν επιπρόσθετα με το όφελος €3.000 του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ανάλογα με την έκδοση του οχήματος.