Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για τη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αποτελέσει βήμα προς τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμπάς ανέφερε ότι «χαιρέτισε την ανακοίνωση από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μιας συμφωνίας που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας».

Παράλληλα, «εξέφρασε την ελπίδα οι προσπάθειες αυτές να είναι το πρελούδιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης … που θα οδηγήσει στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στην εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους».