Ο Τογκολέζος ποδοσφαιριστής της Guangxi Pingguo, Σάμουελ Ασαμόα, κινδυνέυει να μείνει παράλυτος μετά τη σύγκρουσή του σε διαφιμιστική πινακίδα με το κεφάλι, σε αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία του κινέζικου πρωταθλήματος.

Ο σοβαρός τραυματισμός συνέβη στο 60ο λεπτό, σε μία διεκδίκιση της μπάλας, με τον αντίπαλό του να τον σπρώχνει προς τις διαφημιστικές πινακίδες. Ο Τογκολέζος ποδοσφαιριστής έπεσε δυνατά με το κεφάλι στη πινακίδα και αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος. Ο κινέζικος σύλλογος επιβεβαίωσε πως ο Ασαμόα ενδέχεται να μείνει μόνιμα παράλυτος λόγω της σύγκρουσης.

Ο Τογκολέζος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σε χειρουργείο την Τετάρτη, ενώ διαγνώστηκε με εξάρθρωση και πολλαπλά κατάγματα αυχενικών σπονδύλων και σπονδυλικό μπλοκάρισμα με πίεση νεύρων.

Ακολουθεί το βίντεο του σοβαρού τραυματισμού του Τογκολέζου, προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες: