Ο Τογκολέζος ποδοσφαιριστής της Guangxi Pingguo, Σάμουελ Ασαμόα, κινδυνέυει να μείνει παράλυτος μετά τη σύγκρουσή του σε διαφιμιστική πινακίδα με το κεφάλι, σε αγώνα για τη δεύτερη κατηγορία του κινέζικου πρωταθλήματος.
Ο σοβαρός τραυματισμός συνέβη στο 60ο λεπτό, σε μία διεκδίκιση της μπάλας, με τον αντίπαλό του να τον σπρώχνει προς τις διαφημιστικές πινακίδες. Ο Τογκολέζος ποδοσφαιριστής έπεσε δυνατά με το κεφάλι στη πινακίδα και αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος. Ο κινέζικος σύλλογος επιβεβαίωσε πως ο Ασαμόα ενδέχεται να μείνει μόνιμα παράλυτος λόγω της σύγκρουσης.
Ο Τογκολέζος υποβλήθηκε σε εξετάσεις και σε χειρουργείο την Τετάρτη, ενώ διαγνώστηκε με εξάρθρωση και πολλαπλά κατάγματα αυχενικών σπονδύλων και σπονδυλικό μπλοκάρισμα με πίεση νεύρων.
Ακολουθεί το βίντεο του σοβαρού τραυματισμού του Τογκολέζου, προσοχή ακολουθούν σκληρές εικόνες:
🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.
He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7
— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025