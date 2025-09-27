Από τη μία ικανοποίηση για την εικόνα και από την άλλη… να σκάσει!

Ο Μανόλο Χιμένεθ είχε…σύγκρουση συναισθημάτων μετά το τελικό 1-1 κόντρα στον Πανσερραϊκό. Ο Ανδαλουσιανός είδε τον Άρη να τελειώνει το ματς με 25 (!) τελικές στην καλύτερη φετινή εμφάνισή τής, δίχως όμως να φτάνει σε μία νίκη την οποία άξιζε.

«Ήταν το καλύτερο παιχνίδι της ομάδας επί των ημερών μου. Έχω ανάμικτα συναισθήματα. Είμαι χαρούμενος από τη στάση των παικτών μου στο γήπεδο και τη συμπεριφορά τους γιατί έκαναν ό,τι ακριβώς ζήτησα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πολλές φορές είναι αχάριστό. Παιχνίδια που αξίζεις να κερδίσεις βάσει απόδοσης, δεν τα κερδίζεις. Δεν έχω δει τα στατιστικά, νομίζω όμως ότι πατήσαμε είκοσι φορές στην περιοχή του αντιπάλου ο οποίος σκόραρε στην πρώτη ευκαιρία του και πήρε τον βαθμό», είπε ο 61χρονος τεχνικός.

Ο Άρης δυσκολεύτηκε να σκοράρει και εξαιτίας του περιορισμού του Μορόν από την άμυνα του Πανσερραϊκού... «Είναι αλήθεια αλλά είχα πει και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι πρέπει να προσέξουμε τον Μορόν. Είναι ο μοναδικός καθαρόαιμος επιθετικός μας. Αντικαταστάτης του είναι ένα παιδί 19 ετών. Το ξαναλέω, είμαι χαρούμενος από τη συμπεριφορά της ομάδας και τον αριθμό των ευκαιριών μας παρότι έχουμε να διαχειριστούμε την έλλειψη επιθετικών. Ο επιθετικός είναι ένας σπεσιαλίστας. Ξέρει πώς να μπει στην περιοχή και να τελειώσει τις φάσεις. Η ομάδα έκανε τη δουλειά της με τα πολλά σουτ που έκανε. Ο Τεχέρο έκανε όμορφα ξεμαρκαρίσματα κι έκανε καλά τη δουλειά του από τη δεξιά πλευρά δίνοντας πνοή στην ομάδα. Ελπίζω ότι σε δέκα-δεκαπέντε ημέρες θα μπουν όλοι οι τραυματίες στο πρόγραμμα για να έχουμε περισσότερες λύσεις».

Παρά την γκέλα, ο κόσμος που βρέθηκε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» αναγνώρισε και χειροκρότησε την προσπάθεια της ομάδας. «Μας δίνει ψυχολογία και αυτοπεποίθηση. Ο κόσμος είναι έξυπνος, καταλαβαίνει και είδε μια ομάδα η οποία έκανε τα πάντα για να κερδίσει το παιχνίδι. Τα παιχνίδια δεν κερδίζονται με τη φανέλα αλλά με τη στάση του ποδοσφαιριστή που φοράει τη φανέλα και τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Και σήμερα είχαμε εξαιρετική συμπεριφορά παικτών», σχολίασε σχετικά ο Χιμένεθ