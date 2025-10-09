Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, όταν επιβάτες αστικού λεωφορείου βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν άνδρα οπλισμένο με τσεκούρι.

Ήταν λίγο μετά τις 04:20 τα ξημερώματα, στην οδό Ερμού, κοντά στην πλατεία Μοναστηράκι, όταν ο οδηγός του λεωφορείου παρατήρησε ότι ανάμεσα στους επιβάτες υπήρχε ένας μεσήλικας άνδρας που κρατούσε τσεκούρι μήκους περίπου ενός μέτρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φαινόταν αναστατωμένος και απειλούσε τους υπόλοιπους επιβάτες, προκαλώντας πανικό εντός του λεωφορείου.

Δείχνοντας ψυχραιμία, ο οδηγός σταμάτησε αμέσως το λεωφορείο, κατέβηκε και ειδοποίησε ομάδα αστυνομικών που περιπολούσε εκείνη την ώρα στην πλατεία Μοναστηράκι.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, πλησίασαν τον άνδρα και με γρήγορες, συντονισμένες κινήσεις τον ακινητοποίησαν προτού προλάβει να αντιδράσει.

Ο δράστης, 51 ετών, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, όπου και κρατείται. Το τσεκούρι κατασχέθηκε από τις αρχές, ενώ εξετάζονται τα κίνητρά του και η ψυχολογική του κατάσταση.