Η Αστυνομία Θεσσαλονίκης εξιχνίασε επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος τριών νεαρών ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα στα Κύμινα, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά πλησίασαν έναν 18χρονο, τον εξύβρισαν και τον χτύπησαν, αφαιρώντας του μια ζακέτα με διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Στη συνέχεια, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε δύο αυτοκίνητα και αποχώρησαν από το σημείο. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα ξεκίνησαν έρευνες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών εκ των εμπλεκομένων, ηλικίας 20, 23 και 19 ετών.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει τα αδικήματα της ληστείας και της παράβασης του νόμου περί αθλητισμού.