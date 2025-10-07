Θεσσαλονίκη – Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Εύοσμο, όταν τρεις νεαροί προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς, τοποθετώντας φάρο στο αυτοκίνητό τους και βγαίνοντας σε… περιπολία. Επιχείρησαν να ελέγξουν έναν πολίτη, ο οποίος, όπως αποδείχθηκε, ήταν πραγματικός αστυνομικός.

Μόλις οι δράστες αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, προσπάθησαν να διαφύγουν. Ωστόσο, εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν άμεσα με τη συνδρομή αστυνομικών της Άμεσης Δράσης, που έσπευσαν στο σημείο.

Οι τρεις νεαροί, ηλικίας 21 και 19 ετών, συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ευόσμου. Από το όχημα, το οποίο ανήκει σε έναν από αυτούς, κατασχέθηκαν ο φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η υπόθεση θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.