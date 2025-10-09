Την απόλυτη φρίκη έζησαν χθες 8 Οκτωβρίου περίοικοι και περιπατητές κοντά στο «Ξενία» στην περιοχή του πάρκου του Αναύρου στο Βόλο, όπου ανήλικοι έπιαναν μικρά γατάκια και τα πετούσαν σε αγέλη σκυλιών για να τα ξεσκίσουν.

Την πράξη βαρβαρότητας κατήγγειλε στη σελίδα της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος μάλιστα άρχισε να φωνάζει στα παιδιά και κατάφερε να τα διώξει από το σημείο του σοκαριστικού… παιχνιδιού τους. Τα άτυχα γατάκια που έγιναν παιχνίδι στα χέρια ανηλίκων, κατάφεραν να ξεφύγουν από την αγέλη μετά την παρέμβαση πολιτών που βρέθηκαν στο σημείο και απέσπασαν την προσοχή των σκύλων, τρέχοντας και σκαρφαλώνοντας φοβισμένα πάνω στα δέντρα.

Δεν έγινε γνωστό, αν κάποιο γατάκι τραυματίστηκε ή θανατώθηκε, όμως δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι παρόμοιο, σύμφωνα με το taxydromos.gr. Περίοικοι, ιδίως στο πάρκο του Αναύρου, που βγαίνουν και ταΐζουν γάτες στην περιοχή, έχουν καταγγείλει και στο παρελθόν παρόμοια περιστατικά, τότε με θανατώσεις μικρών γατιών. «Οι γονείς ας μάθουν στα παιδιά τους να αγαπούν τα ζώα. Εχει παραγίνει το κακό», αναφέρεται στη σελίδα της Φιλοζωικής Ομάδας Βόλου στο Facebook για το σοκαριστικό περιστατικό που της καταγγέλθηκε.