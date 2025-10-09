Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση κακοποίησης 39χρονης εγκύου που κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του 43χρονου συντρόφου της, όταν της επιτέθηκε με πιρούνι στο πρόσωπο και τα χέρια. Η γυναίκα, αιμόφυρτη και σε κατάσταση πανικού, βγήκε γυμνή στον δρόμο ζητώντας βοήθεια για να σωθεί. Οι γιατροί που την παρέλαβαν στα επείγοντα περιέγραψαν εικόνες φρίκης.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το Live News φαίνεται η κοπέλα πάνω σε καροτσάκι μέσα στο νοσοκομείο «Αττικόν» κρατώντας μία μάσκα για να κρύψει τα τραύματά της ενώ γιατρός που μιλά στην κάμερα για την εικόνα που αντίκρυσαν στα επείγοντα αναφέρει: «είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία και δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό[…]ήθελε να τη σκοτώσει μάλλον, πώς γλίτωσε θαύμα…».

«Βοήθεια, βοήθεια!»

Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΕΚΑΒ ήταν μια φίλη της, που περιγράφει στο «newsit» το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την 39χρονη μέσα στη νύχτα. «”Βοήθεια, βοήθεια!” φώναζε η κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Εγώ όταν πήγα από εκεί, αυτός είχε φύγει. Δεν τον είδα καθόλου. Δεν ήταν σπίτι», είπε.

Στις 3 το πρωί έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου. Οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι από την εικόνα της γυναίκας. Ήταν τόσο χτυπημένη που χρειάστηκε χειρουργείο για να σώσει τα μάτια της. Από το αριστερό πλέον βλέπει ελάχιστα, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν και το δεξί.

Οι γιατροί ως όφειλαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Στο μεταξύ η φίλη της 39χρονης που κάλεσε το ΕΚΑΒ πήγε στις 5 τα ξημερώματα στο τμήμα και κατέθεσε όλα όσα γνώριζε.

«Ό,τι ήξερα πραγματικά, πήγα 5 η ώρα νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το είπα. Εγώ δεν το είδα το πιρούνι και ούτε τίποτα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Μήπως δεν ήταν καλά ψυχολογικά; Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί τσακωθήκανε, γιατί έγινε αυτό. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια», είπε η φίλη της 39χρονης.

«Καθόταν μαζί του γιατί τον φοβόταν»

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που «πιρούνιασε» προχτές. Την βρήκε εδώ και ένα χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι και καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί τον φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», είπε γείτονας τους.

Άνθρωπος που γνωρίζει τον 43χρονο ανέφερε μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι τον ξέρει 15 χρόνια κι όπως είπε καταναλώνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί κι αυτή την χτυπούσε πάρα πολύ. Χτυπούσε και την μικρή του κόρη και αναγκάστηκε η μικρή να φύγει από το σπίτι και πήγε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της για τρεις μέρες».

Το ποινικό προφίλ του 43χρονου

Σύμφωνα με το Live News, πλούσιο είναι το ποινικό παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού που μπαινόβγαινε στη φυλακή έχοντας διαπράξει πληθώρα αδικημάτων από ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο.

«Την πρώτη του γυναίκα την ξέρω πολύ καλά. Και η κόρη του η μικρή την οποία χτυπούσε, την άφηνε να κοιμάται στο σχολείο μέχρι που αναγκάστηκε η μάνα της σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι και φυγάδεψε την κόρη τους στην Γεωργία με τη γιαγιά της», συμπλήρωσε ο γείτονας.

Και έχει και συνέχεια:

«Τράκαρε 4 αυτοκίνητα πριν 4 μήνες. Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;».

Ο 43χρονος συνελήφθη χτες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.