Θύμα απάτης με κρυπτονομίσματα έπεσε μια 67χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο, χάνοντας συνολικά 30.000 ευρώ. Όπως κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως εκπρόσωπο εταιρείας που ειδικεύεται στην αγοραπωλησία ψηφιακών νομισμάτων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι στον λογαριασμό της υπήρχε εκκρεμότητα πίστωσης ύψους 58.000 ευρώ από προηγούμενη συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο την έπεισε να εγκαταστήσει στον υπολογιστή της εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης, προκειμένου –όπως υποστήριξε– να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Αμέσως μετά την εγκατάσταση, ο άγνωστος απέκτησε πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό και προχώρησε σε τρεις διαδοχικές μεταφορές των 10.000 ευρώ, αποσπώντας συνολικά το ποσό των 30.000 ευρώ.

Η 67χρονη, μόλις αντιλήφθηκε την απάτη, προσέφυγε στις Αρχές. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.