Ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή επέβαλλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας σε 61χρονο -σήμερα- από χωριό της Λοκρίδας, για την πράξη της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης νεότερης των 15 ετών.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε τον Απρίλιο του 2020, όταν ο 56χρονος τότε άνδρας προσπάθησε να αποκτήσει επαφή με μαθήτρια μικρότερη των 14 ετών, που του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω facebook. Ο άνδρας φέρεται να πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της ανήλικης, κάνοντας της ανήθικες προτάσεις και καλώντας την να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά, ενώ την προέτρεπε να συνευρεθεί με μεγαλύτερο, καθώς όπως της είπε κι εκείνος όταν ήταν 17, είχε πάει με 45αρα και ήταν τέλεια.

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45αρα, ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν, ήταν τέλειο. Άρα, δεν έχει ηλικία, σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους, που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ζήτησε συγνώμη για τα λόγια του, προσπαθώντας να δικαιολογηθεί, ότι η μικρή έδειχνε μεγαλύτερη και επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους, έκανε λάθος. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το lamiareport.gr, από τις συνομιλίες φαινόταν, ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.