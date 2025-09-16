Τρεις γυναίκες στο Αιγάλεω έζησαν στιγμές τρόμου και πανικού όταν 32χρονος Σύρος τις παρενόχλησε και τις επιτέθηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος επιτέθηκε πρώτα στην 14χρονη στις 13:15, ρίχνοντάς την στο έδαφος, ενώ στη συνέχεια της έφτυσε και έφυγε από το σημείο. Αργότερα επιτέθηκε στην 58χρονη, αρπάζοντάς την από πίσω και φύσηξε στο αυτί της.

Έπειτα επιτέθηκε στη 17χρονη, προσπαθώντας να κατεβάσει το παντελόνι του, με την ανήλικη να του φωνάζει να φύγει.

Στο σημείο βρίσκονταν δύο πολίτες, οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 32χρονο μέχρι να έρθουν οι Αρχές.

Ο 32χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ροσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση.