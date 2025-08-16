Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Αιγάλεω, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς, στην περιοχή έσπευσαν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ στο έργο τους συνέδραμαν και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ).

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας λόγω της πυρκαγιάς

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε αρχικά σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Θεσσαλίας για προληπτικούς λόγους και για να διευκολυνθούν οι προσπάθειες των δυνάμεων κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κίνηση των οχημάτων στην περιοχή έχει πλέον αποκατασταθεί και διεξάγεται κανονικά.