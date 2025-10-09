Μέσα σε ένα κατάμεστο από κόσμο ακροατήριο, παρουσία πολιτικών προσώπων, και φίλων της οικογένειας του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη συνεχίστηκε σήμερα (9/10) στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας, η δίκη με κατηγορούμενους δύο ψαράδες από την περιοχή της Ερέτριας που κάθονται στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Είδα τον πατέρα μου χτυπημένο σε πάρα πολλά σημεία στο πρόσωπο. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται», κατέθεσε στο δικαστήριο ο γιος του θύματος, Γιάννης Βαλυράκης, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του πως ο πατέρας του είναι θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Ο μάρτυρας περιέγραψε την μοιραία Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, όταν ο Σήφης Βαλυράκης δεν επέστρεψε από την θάλασσα που είχε βγει με το σκαφάκι του. Όπως κατέθεσε, μετά από ώρες που έψαχναν τον πατέρα του, τους τηλεφώνησε ο ιδιώτης δύτης που αναζητούσε τον Σήφη Βαλυράκη.

«Δεχθηκαμε τηλεφώνημα από τον δύτη ότι βρέθηκε η σωρός. Πήγαμε με την μητέρα μου στο νησί των Ονείρων. Είδαμε πολύ κόσμο. Της είπα κάτσε μέσα και μην βγεις αν δεν σου πω. Αναρωτήθηκα πώς γίνεται να έχει τόσο κόσμο, ήταν νύχτα. Ήρθε ένας κύριος και μου είπε ότι είναι από το γραφείο Τελετών “ήρθα να πάρω την σορό”. Είδα τον πατέρα μου, ήταν σκεπασμένος με ένα μπουφάν. Το πρώτο που είδα ήταν το τραύμα στο χέρι του. Ο αντίχειρας ήταν κομμένος. Είπα ότι θέλω να τον δω. Έβγαλαν το μπουφάν. Βλέπω τον πατέρα μου χτυπημένο στο πρόσωπο σε πάρα πολλά σημεία. Είναι μία εικόνα που δεν ξεχνιέται. Τέσσερα χρόνια τώρα την έχω μπροστά μου. Ήμουν σε σοκ. Σκέφτηκα πως δέχθηκε επίθεση. Είμαι πεπεισμένος πως είναι εγκληματική ενέργεια», είπε ο μάρτυρας.

Νωρίτερα, στο δικαστήριο ολοκληρώθηκε η κατάθεση της χήρας του πρώην υπουργού, Μίνας Παπαθεοδώρου, η οποία απαντώντας σε ερωτήσεις, δήλωσε την πεποίθησή της ότι «η δολοφονία του άντρα μου ήταν προσχεδιασμένη», ενώ αναφερόμενη στους κατηγορούμενους τους απέδωσε τον χαρακτηρισμό «το φόβητρο του Ευβοϊκού».

Πρόεδρος: Το κίνητρο τους ποιο είναι;

Μάρτυρας: Δεν το ξέρω.

Πρόεδρος: Από ποια στοιχεία συνάγετε ότι ήταν προσχεδιασμένη;

Μάρτυρας: Από το ότι τον περίμεναν.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε στις ελλείψεις και στον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τα πρώτα λεπτά η υπόθεση λέγοντας πως «υπήρχε κωλυσιεργεία και άρνηση» των Λιμενικών της Ερέτριας στην διερεύνηση του περιστατικού, το οποίο εξαρχής θεώρησαν ατύχημα.

«Ζητούσαμε πληροφορία και δεν την είχαμε», είπε η μάρτυρας η οποία εκτίμησε πως ο Βαλυράκης λόγω των θέσεών του σε εθνικά θέματα αλλά και εξαιτίας ενεργειών του ως μέλος της Προανακριτικής για την υπόθεση της Siemens, δεν ήταν αρεστός σε πολλούς.

Και κατά την σημερινή συνεδρίαση ήταν παρόντες σε συμπαράσταση της οικογένειας Βαλυράκη, πρώην υπουργοί, όπως ο Γιώργος Λιάνης, Νίκος Σηφουνάκης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης αλλά και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά και καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου.

Η δίκη συνεχίζεται.