Σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση και άμεση διακοπή της σύμβασης με ιδιωτική εταιρεία ασθενοφόρου προχώρησε η διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, μετά το απίστευτο περιστατικό όπου φορείο με ηλικιωμένη ασθενή εκτινάχθηκε από το ασθενοφόρο εν κινήσει.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στα φανάρια της περιοχής Χηλής στην Αλεξανδρούπολη. Το ασθενοφόρο, που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Κομοτηνή και είχε σύμβαση με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για δευτερεύουσες διακομιδές, μετέφερε μια 81χρονη γυναίκα η οποία είχε μόλις λάβει εξιτήριο.

Κατά την εκκίνηση του οχήματος, το φορείο φαίνεται πως απασφάλισε, άνοιξε η πίσω πόρτα και εκτινάχθηκε – μαζί με την ασθενή, η οποία ευτυχώς παρέμεινε σε όρθια θέση και δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Η τύχη βοήθησε, καθώς δεν ακολουθούσε άλλο όχημα πίσω από το ασθενοφόρο, αποτρέποντας πιθανό τραγικό ατύχημα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, το οποίο παρέλαβε την ηλικιωμένη και τη μετέφερε με ασφάλεια στο σπίτι της στην Αλεξανδρούπολη.

Η διοίκηση του νοσοκομείου ανακοίνωσε ότι, μέχρι νεωτέρας, για τις ανάγκες διακομιδών ασθενών προς τα σπίτια τους θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά το ασθενοφόρο του ίδιου του νοσοκομείου.