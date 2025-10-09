Από τις 15 Ιουλίου, το Υπουργείο Υγείας απλοποίησε την επικοινωνία με τις υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα, δημιουργώντας τον ενιαίο αριθμό 1566 και την ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr. Αντί για περισσότερα από 100 ξεχωριστά τηλεφωνικά κέντρα, οι πολίτες πλέον έχουν μία γραμμή και μία πλατφόρμα για εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Μέσα από το 1566 μπορείς να κλείσεις ραντεβού, να ενημερωθείς για εφημερίες και εμβολιασμούς, να ζητήσεις πληροφορίες για φάρμακα υψηλού κόστους και πολλά ακόμη.

Τι μπορείς να κάνεις μέσω 1566

Το 1566 είναι η δωρεάν γραμμή του Υπουργείου Υγείας που σε βοηθά να βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεσαι:

Κλείσε ραντεβού σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας (Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας).

Δες τις εφημερίες νοσοκομείων και φαρμακείων κοντά σου.

Ενημερώσου για προληπτικές εξετάσεις και εμβολιασμούς.

Ζήτα πληροφορίες για Φάρμακα Υψηλού Κόστους ή για ταξιδιωτική ιατρική.

Υπόβαλε παράπονα ή καταγγελίες εύκολα και γρήγορα.

Όλα αυτά, μέσα από μία γραμμή ή την ψηφιακή πλατφόρμα 1566.gov.gr.

Πώς κάνεις αίτημα online

Μπες στο 1566.gov.gr και επέλεξε «Ψηφιακή Εξυπηρέτηση». Στη συνέχεια: