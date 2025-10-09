Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Μέσα από τα πρώτα teaser, η γαλλική φίρμα δίνει μια πρώτη γεύση από τ σχεδιασμό του νέου Renault Twingo, ο οποίος παραμένει πιστός στο πνεύμα του πρωτότυπου που είδαμε στα τέλη του 2023.

Οι καμπύλες γραμμές και οι μοντέρνες πινελιές, του προσδίδουν έναν τολμηρό και ξεχωριστό χαρακτήρα. Έξυπνο και γεμάτο ζωντάνια, επαναπροσδιορίζει το πνεύμα του Twingo, οδηγώντας το σε μια νέα, συναρπαστική εποχή για την πόλη, χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Πίσω από τα έντονα και χαρακτηριστικά τόξα των προβολέων, τα LED φώτα συνδυάζουν την γοητευτική εμφάνιση και τεχνολογία, αποκαλύπτοντας την μοναδική προσωπικότητα του Twingo Prototype.

Μέσω του προγράμματος Twingo R Pass, οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να εκδηλώσουν από τώρα το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζοντας προτεραιότητα τόσο στην παραγωγή όσο και στην παράδοση του νέου Twingo E-Tech.

Το νέο Twingo θα είναι εξίσου χαριτωμένο με το πρωτότυπο, ενώ παράλληλα θα φέρει στην αγορά ένα ηλεκτρικό όχημα της Renault για λιγότερο από 20.000 ευρώ.