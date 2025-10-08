Δεδομένη θεωρούν στο Βέλγιο την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Άντερλεχτ, την ομάδα που τον ανέδειξε, με την εφημερίδα Het Nieuwsblad να υποστηρίζει ότι ο 31χρονος φορ έχει ήδη πάρει την απόφασή του.

Ο Λουκάκου έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου των Βρυξελλών το 2006 και τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, φόρεσε τη φανέλα της πρώτης ομάδας.

Το 2011 μεταγράφηκε στην Τσέλσι, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πλούσια καριέρα σε κορυφαία κλαμπ: Έβερτον, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ίντερ, Ρόμα, και πλέον Νάπολι, με την οποία δεσμεύεται έως το 2027.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Βέλγος στράικερ σχεδιάζει μετά το Μουντιάλ του 2026 να επιστρέψει στην πατρίδα του και να κλείσει εκεί την καριέρα του, αγωνιζόμενος ξανά στην ομάδα που τον έκανε γνωστό σε όλη την Ευρώπη.

Εφόσον επιβεβαιωθεί, η επιστροφή του θα αποτελέσει μεγάλο κεφάλαιο για την Άντερλεχτ, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο συμβολισμού, αφού θα «κλείσει τον κύκλο» ενός από τους σημαντικότερους Βέλγους ποδοσφαιριστές της τελευταίας δεκαετίας.