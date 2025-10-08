Οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης θεωρούνται το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας, καθώς προσφέρουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, εξαλείφοντας παράλληλα τους κινδύνους διαρροών ηλεκτρολυτών. Ωστόσο, οι κατασκευαστές μπαταριών αντιμετωπίζουν αρκετές προκλήσεις ασφαλείας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης τέτοιων συστοιχιών.

Στις 7 Οκτωβρίου, το Autohome ανέφερε ότι το Ινστιτούτο Έρευνας Μετάλλων (το οποίο ανήκει στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών) ανακοίνωσε μια νέα τεχνολογία στον συγκεκριμένο τομέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο ακαδημαϊκό περιοδικό Advanced Materials.

Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών είναι ο μεγαλύτερος εθνικός ερευνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1949. Η CAS έχει πολλά εμπορικά παρακλάδια, συμπεριλαμβανομένης της Lenovo. Είναι ένα έγκυρο ερευνητικό κέντρο, επομένως η τελευταία της δημοσίευση στον τομέα των μπαταριών προσέλκυσε μεγάλη προσοχή.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Έρευνας Μετάλλων, μια κακή διεπαφή στερεού-στερεού μεταξύ του ηλεκτροδίου και του ηλεκτρολύτη στις συμβατικές μπαταρίες στερεάς κατάστασης οδηγεί σε υψηλή αντίσταση μεταφοράς ιόντων και χαμηλή απόδοση. Επομένως, η πρακτική εφαρμογή της είναι περιορισμένη.

Η ερευνητική ομάδα δημιούργησε μια εύκαμπτη μπαταρία στερεάς κατάστασης. Περιέχει πολυμερικά μόρια και άλλα στοιχεία. Το εφευρεθέν υλικό διαθέτει υψηλή ικανότητα μεταφοράς ιόντων . Μια σύνθετη κάθοδος με ενσωματωμένο πολυμερικό ηλεκτρολύτη επέτρεψε την αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας στο 86%.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της μπαταρίας που περιέχει πολυμερές είναι η υψηλή αντοχή της στην κάμψη. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι άντεξε 20.000 επαναλαμβανόμενες κάμψεις. Η δομή της βελτιώνει την αντίσταση της διεπιφάνειας και αυξάνει την ενεργειακή πυκνότητα. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της CAS τόνισαν ότι αυτή η εύκαμπτη μπαταρία παραμένει στον τομέα της βασικής έρευνας. Δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί σε μαζική παραγωγή.