Κτίριο κατέρρευσε στο κέντρο της Μαδρίτης, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας EL PAIS.

Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα και ένας σοβαρά τραυματίας που μεταφέρεται σε νοσοκομείο με ασθενοφόρο, σύμφωνα με την Εθνική Αστυνομία. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται αυτή τη στιγμή στο σημείο. Στο χώρο βρίσκονται 11 οχήματα της Πυροσβεστικής Μαδρίτης που επιχειρούν.

«Κατέρρευσε όλο το κτίριο και δεν μπορούμε να περάσουμε. Είναι γεμάτο ασθενοφόρα και αστυνομικούς και δεν μας αφήνουν να μπούμε», εξήγησε αυτόπτης μάρτυρς. Πηγές της έρευνας αναφέρουν ότι «έχουν καταρρεύσει τουλάχιστον έξι δάπεδα και μπορεί να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο εγκλωβισμένο, αν όχι περισσότερα»

Δεν είναι ακόμα σαφές αν το κτίριο βρισκόταν υπό ανακαίνιση και αν τα άτομα που μπορεί να είναι εγκλωβισμένα εργάζονταν εκεί.

«Το κτίριο που κατέρρευσε ήταν εγκαταλελειμμένο για πολύ καιρό και βρισκόταν υπό κατασκευή· είχαν εγκαταστήσει έναν γερανό πρόχειρα. Μου είχαν πει ότι θα έκαναν ξενοδοχείο και ότι οι εργασίες θα διαρκούσαν δύο χρόνια», δηλώνει μια κάτοικος της περιοχής.

«Το κτίριο κατέρρευσε ολοσχερώς και ελέγχουν ποιοι εργάτες λείπουν· μας έχουν εκκενώσει όλους και η οδός είναι αποκλεισμένη», λέει η υπεύθυνη διπλανού καταστήματος.