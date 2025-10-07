Το προτελευταίο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων για το 2025 είναι εδώ και οι διεθνείς του ΠΑΟΚ αφήνουν για λίγο τη Νέα Μεσημβρία και τις υποχρεώσεις με τον Δικέφαλο, για να ενισχύσουν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους.

Η Ελλάδα δίνει δύο “τελικούς” εκτός έδρας, σε Σκωτία (09/10, 21:45) και Δανία (12/10, 21:45), με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υπολογίζει ξανά στους Γιάννη Κωνσταντέλια και Γιάννη Μιχαηλίδη. Δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που έχουν πλέον σταθερή παρουσία στις επιλογές του ομοσπονδιακού τεχνικού, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αγωνιστική τους άνοδο.

Από κοντά και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, που θα φορέσει ξανά το εθνόσημο της Σερβίας για τους προκριματικούς του Μουντιάλ. Οι Σέρβοι υποδέχονται την Αλβανία στις 11 Οκτωβρίου και ταξιδεύουν στην Ανδόρα στις 14 Οκτωβρίου, με τον «Ζίλε» να αποτελεί πάντα σταθερό πυλώνα στη δεξιά πτέρυγα.

Στη δική του αποστολή και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ο οποίος θα ηγηθεί της Βουλγαρίας στα δύσκολα ματς με Τουρκία (εντός, 11/10) και Ισπανία (εκτός, 14/10), επίσης για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρών και ο Τόμας Κεντζιόρα, που επιστρέφει στις υποχρεώσεις της Πολωνίας: φιλική αναμέτρηση με τη Νέα Ζηλανδία (09/10) και κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λιθουανία (12/10).

Από τη λίστα δεν λείπει ούτε ο Λούκα Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος θα υπερασπιστεί για ακόμη μία φορά την εστία της Εθνικής Γεωργίας, σε δύο απαιτητικές αποστολές κόντρα σε Ισπανία (11/10) και Τουρκία (14/10). Στην Εσθονία, τέλος, ο νεαρός φορ του ΠΑΟΚ Β, Κάρελ Μούστμα, έχει κληθεί για τις αναμετρήσεις με Ιταλία και Μολδαβία (11 και 14 Οκτωβρίου αντίστοιχα).

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Εθνική Ελπίδων Κ21 της Ελλάδας, με τον Δημήτρη Μοναστηρλή και τον Κωνσταντίνο Πολυκράτη να συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού για τα εκτός έδρας ματς με Γερμανία (10/10, 19:00) και Λετονία (14/10, 17:00) στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2027.

Με λίγα λόγια, το «παράθυρο» αυτό βρίσκει τον ΠΑΟΚ να έχει δυναμική εκπροσώπηση σε επτά διαφορετικά αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα, γεγονός που αποτυπώνει τον διεθνή του χαρακτήρα αλλά και τη συνεχή του παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.