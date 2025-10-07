Ο κύκλος εξετάσεων του Σίριλ Ντέσερς ολοκληρώθηκε, επιβεβαιώνοντας πως ο Νιγηριανός επιθετικός έχει υποστεί κάκωση στην ποδοκνημική, μετά τη σφοδρή σύγκρουση που είχε με τον Ντραγκόφσκι στην τελευταία φάση της προπόνησης της Παρασκευής – μία ημέρα μετά τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις.

Ο Ντέσερς προσπάθησε να επανέλθει στις προπονήσεις λίγες ημέρες αργότερα, όμως αισθάνθηκε έντονο πόνο, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία για ενδεχόμενο σοβαρότερο τραυματισμό. Οι νεότερες εξετάσεις, ωστόσο, επιβεβαίωσαν την αρχική εκτίμηση, απομακρύνοντας τα πιο δυσοίωνα σενάρια.

Παρόλα αυτά, λόγω της ευαισθησίας που παραμένει στο σημείο αλλά και του ιστορικού τραυματισμών του ποδοσφαιριστή, αποφασίστηκε να ακολουθηθεί πιο προσεκτικό πλάνο αποθεραπείας. Σύμφωνα με αυτό, ο Ντέσερς αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.