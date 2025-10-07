Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» εισάγεται σήμερα για συζήτηση επί της Αρχής στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει οκτώ βασικούς άξονες που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο, την απλοποίηση διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, στοχεύει στη στήριξη των εργαζομένων μέσω ενίσχυσης των δικαιωμάτων τους, στην αύξηση της εργασιακής ασφάλειας και στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον.

Ενίσχυση δικαιωμάτων και νέες ρυθμίσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ενισχύουν τη στήριξη προς τους εργαζόμενους. Προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής. Αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας και καθιστά το επίδομα γονικής άδειας ανεκχώρητο, ακατάσχετο και αφορολόγητο.

Επιπλέον, απαγορεύει μειώσεις στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και προβλέπει υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να εργαστούν κατ’ εξαίρεση, εφόσον το επιθυμούν, έως 13 ώρες ημερησίως σε έναν εργοδότη, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή.

Διευκολύνσεις για επιχειρήσεις και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

Το νομοσχέδιο ενσωματώνει ρυθμίσεις για τη λειτουργική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας και κοινωνικοασφαλιστικές διατάξεις. Μεταξύ αυτών, επεκτείνεται η απαλλαγή των προσαυξήσεων από ασφαλιστικές εισφορές σε υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες που προβλέπονται από συλλογικές συμβάσεις ή χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, ωφελώντας τόσο εργαζόμενους όσο και επιχειρήσεις.

Προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, όπως η σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, οι fast-track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και η κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία υποβάλλεται ήδη στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Αλλαγές μετά τη δημόσια διαβούλευση

Μετά τη δημόσια διαβούλευση και τις προτάσεις των κοινωνικών εταίρων, ενσωματώθηκαν επιπλέον διατάξεις. Μεταξύ αυτών, η πρόβλεψη ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή διάκριση ή βλαπτική μεταβολή για τον εργαζόμενο. Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή, ανεξάρτητα από την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία σε περίπτωση έλλειψης αναγγελίας πρόσληψης, καταργείται η υποχρέωση συνυπογραφής του εργοδότη σε περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης και θεσπίζεται αυτόματη ειδοποίηση του εργοδότη για την υποβολή σχετικής δήλωσης από τον εργαζόμενο.

Επέκταση προστασίας και ιατροί εργασίας

Στο τελικό κείμενο προστέθηκαν ακόμη διατάξεις που επεκτείνουν την προστασία από απόλυση – και ειδικότερα την προστασία μητρότητας – και στις ανάδοχες μητέρες. Παράλληλα, απλοποιούνται οι προϋποθέσεις για την επέκταση των ειδικοτήτων που μπορούν να ασκούν καθήκοντα ιατρού εργασίας, με στόχο την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματιών στον συγκεκριμένο τομέα.