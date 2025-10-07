Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει αυτή την ώρα στην ανοιχτή Εκδήλωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει αυτή την ώρα στην ανοιχτή Εκδήλωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη:
Πηγές της ΝΔ υποστηρίζουν ότι η αντιπολίτευση εκτέθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση σημειώματος που είχε δαιμονοποιηθεί, αλλά αποδείχθηκε εσωτερικό και άτυπο. Επιβεβαιώθηκαν όσα είχε αναφέρει ο Γ. Μυλωνάκης στη Βουλή.
Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξαν διαφωνίες με τον τότε υπουργό Μ. Βορίδη, ενώ τόνισε ότι η απομάκρυνσή του έγινε κατ’ απαίτηση εταιρειών, με «εκτελεστή» τον υπουργό.
Σύσκεψη με τους αγρότες της Βοιωτίας είχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, στο πλαίσιο της κινητοποίησής τους κατά την παρουσίαση του κυβερνητικού αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βοιωτία. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο και όχι με εντάσεις. Μάλιστα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να […]
Νέα έντονη πολιτική αντιπαράθεση, μεταξύ του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη και των εισηγητών της αντιπολίτευσης, σημειώθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λίγο πριν ξεκινήσει η εξέταση του πρώην προέδρου του Οργανισμού, το διάστημα από 19/11/2019 μέχρι 10/11/2020, Γρηγόριου Βάρρα. Στο επίκεντρο βρέθηκε ο κατάλογος μαρτύρων αλλά και η χρονική κλήτευση […]
Ο πρώην υπουργός Άμυνας και νυν ανεξάρτητος βουλευτής, Ευάγγελος Αποστολάκης, σε συνέντευξή του μίλησε για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής, ενώ αναφέρθηκε και στον γιο του, που ήταν ένας από τους 27 Έλληνες που πήραν μέρος στη δράση του Global Sumus Flotilla και συνελήφθησαν από το Ισραήλ. Μάλιστα, ο Ευάγγελος Αποστολάκης βρέθηκε […]