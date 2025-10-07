Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 7/10 σε γνωστό νυχτερινό κέντρο επί της Μιχαλακοπούλου, στα Ιλίσια.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη προκλήθηκε από ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού. Από την έκρηξη υπέστη ζημίες παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Το νυχτερινό κέντρο ήταν κλειστό την ώρα της έκρηξης ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Το μαγαζί είχε κλείσει από το 1987 και άνοιξε φέτος, για πρώτη φορά μετά από 38 χρόνια, την Παρασκευή 29 Αυγούστου.