Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η αισιοδοξία και η θετική σας ενέργεια θα σας βοηθήσουν να ξεπεράσετε κάθε εμπόδιο. Αν κυνηγήσετε έναν στόχο με επιμονή, ίσως ανακαλύψετε απρόσμενα ταλέντα που δεν γνωρίζατε ότι διαθέτετε.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η οικογένεια και το σπίτι βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός σας. Ο χρόνος με τα αγαπημένα σας πρόσωπα θα σας γεμίσει χαρά και ηρεμία. Αν ο καιρός το επιτρέπει, μια σύντομη εκδρομή θα σας ανανεώσει.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Η καλή σας διάθεση θα σας συνοδεύσει όλη την ημέρα, είτε επιλέξετε να μείνετε σπίτι είτε να βγείτε για διασκέδαση. Φροντίστε μόνο για την ασφάλειά σας, ώστε να απολαύσετε τη μέρα χωρίς απρόοπτα και με όμορφες αναμνήσεις.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Προτιμήστε να περάσετε τις πρωινές ώρες μόνοι, μακριά από πρόσωπα που σας κουράζουν. Η ηρεμία θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε δυνάμεις και να καθαρίσετε το μυαλό σας από σκέψεις που σας βαραίνουν.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Σήμερα θα προσελκύσετε γύρω σας ενδιαφέροντες ανθρώπους, είτε στη δουλειά είτε στις μετακινήσεις σας. Η κοινωνικότητα θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας, γι’ αυτό δείξτε ανοιχτοί στις νέες γνωριμίες.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η διάθεσή σας για καινούριες εμπειρίες είναι έντονη, όμως προσέξτε να μη φτάσετε στα άκρα. Η προσγείωση στην πραγματικότητα θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ισορροπία και να κερδίσετε τον σεβασμό των άλλων.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Ο προϊστάμενός σας σήμερα θα σας ζητήσει περισσότερα απ’ όσα δικαιολογούν οι αρμοδιότητές σας. Φροντίστε να κάνετε σωστά όσα εξαρτώνται από εσάς και προσπαθήστε να υπερβείτε ελαφρώς τα όριά σας, χωρίς όμως να εξαντληθείτε.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η ημέρα προμηνύει έντονες συγκινήσεις και απρόβλεπτες εξελίξεις. Να είστε έτοιμοι για δράση, καθώς τα γεγονότα μπορεί να αποκλίνουν σημαντικά από τα σχέδιά σας. Η ευελιξία θα είναι το κλειδί για να διαχειριστείτε τις ανατροπές.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Η μέρα ευνοεί την κοινωνικότητα και τις φιλικές συναναστροφές. Παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά σας, θα βρείτε ευκαιρία να χαλαρώσετε και να διασκεδάσετε με ανθρώπους που σας εμπνέουν, αξιοποιώντας τη δημιουργική σας διάθεση.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Οι αλλαγές πλησιάζουν, είτε είστε έτοιμοι είτε όχι. Οι εξελίξεις αυτές θα σας ωθήσουν να αποδείξετε τις δυνατότητές σας, οδηγώντας σας τελικά σε ένα σταθερό και ικανοποιητικό αποτέλεσμα που θα έχει διάρκεια.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Οι συνθήκες σήμερα είναι ρευστές και η έκβαση των πραγμάτων θα εξαρτηθεί περισσότερο από τους γύρω σας παρά από εσάς. Μην εκπλαγείτε αν αντιμετωπίσετε απρόσμενες καταστάσεις που θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Ίσως νιώσετε σαν να είστε στο επίκεντρο μιας αόρατης συνωμοσίας. Ανάλογα με την ψυχολογία και την ετοιμότητά σας, μπορεί να αντιδράσετε με άγχος ή με αποφασιστικότητα. Προσπαθήστε να κρατήσετε την ψυχραιμία σας.