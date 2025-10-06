Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν τηλεφωνικά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τη σταθερότητα στη Συρία.

Ο Πούτιν και ο Νετανιάχου είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου .

και ο είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με ανακοίνωση του . Στο επίκεντρο βρέθηκε το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας .

για τον τερματισμό του πολέμου στη . Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για διπλωματικές λύσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν .

στο του . Εκφράστηκε ενδιαφέρον για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Πιο αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποίησαν τηλεφωνική συνομιλία με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημαντικό μέρος της συνομιλίας αφιερώθηκε στο σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Επιπλέον, συζητήθηκε η ανάγκη για σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ειρήνης και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.