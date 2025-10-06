Διπλή χαρά μέσα σε ένα 24ωρο για τον Άντριγια Ζίβκοβιτς. Χθες σκόραρε από το σημείο του πέναλτι το γκολ που έδωσε την νίκη στον ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό και λίγες ώρες μετά η σύζυγός του έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της οικογένειας Ζίβκοβιτς.

Η Ελίζαμπεθ έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι και η ίδια έγραψε στον λογαριασμό της στο Instagram:

«Το κάναμε πάλι! Το μωρό νούμερο 2 έκανε το μεγάλο του ντεμπούτο. Καλώς ήρθες πριγκίπισσα μας! Σε αγαπάμε»!