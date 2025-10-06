Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Τι πραγματικά θα ισχύσει
7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο
«Ηλεκτροπληξία»
Νέα εμπλοκή για την ηλεκτρική διασύνδεση
Η Λευκωσία μιλάει για «εκβιασμούς» από τον ΑΔΜΗΕ
Τι πραγματικά θα ισχύσει
«Ηλεκτροπληξία»
Η Λευκωσία μιλάει για «εκβιασμούς» από τον ΑΔΜΗΕ
Στο μέσο μιας πρωτόγνωρης γεωστρατηγικής έντασης η Ελλάδα • Από το θέατρο του πολέμου στην Ανατολική Ευρώπη έως το αβέβαιο μέλλον στη Μέση Ανατολή
Το MEGA News κάνει το μεγάλο βήμα και συγκεντρώνει για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη το υψηλότερο επίπεδο του γυναικείου αθλητισμού! Τα συναρπαστικά ντέρμπι του ελληνικού πόλο, οι αμφίρροπες αναμετρήσεις του UEFA Women’s Champions League και οι μεγάλες μάχες της Ευρωλίγκας είναι όλα εδώ, σε μια αθλητική «στέγη» που δίνει την προβολή που τους αξίζει. […]
Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» ετοιμάζεται να υποδεχτεί τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη και να φέρει πίσω το καλοκαίρι, μέσα στο φθινόπωρο, αυτή τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA. Μια κωμωδία με πλοκή γεμάτη ανατροπές, φέρνει στο επίκεντρο το παράδοξο δίδυμο ηρωισμού και λαμογιάς που συναντάμε συχνά στην καρδιά του […]
Οι «Peaky Blinders» επιστρέφουν στις οθόνες «ακολουθόντας» τις περιπέτειες μιας νέας γενιάς της οικογένειας Σέλμπι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκτη σεζόν της σειράς προβλήθηκε το 2022 και οι παραγωγοί της σειράς την χαρακτήρισαν ως το «τέλος μιας καταπληκτικής ιστορίας», ωστόσο είχαν επίσης δηλώσει πως η σειρά θα συνεχιστεί με άλλη μορφή. Ο πλέον […]