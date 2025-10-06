Media

Οι «Peaky Blinders» επιστρέφουν στις οθόνες «ακολουθόντας» τις περιπέτειες μιας νέας γενιάς της οικογένειας Σέλμπι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η έκτη σεζόν της σειράς προβλήθηκε το 2022 και οι παραγωγοί της σειράς την χαρακτήρισαν ως το «τέλος μιας καταπληκτικής ιστορίας», ωστόσο είχαν επίσης δηλώσει πως η σειρά θα συνεχιστεί με άλλη μορφή. Ο πλέον […]