Βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που κατά τόπους θα είναι ισχυρές, αναμένονται την Τρίτη 7 Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τα έντονα φαινόμενα θα διατηρηθούν μέχρι τα ξημερώματα στη Θράκη, έως το πρωί σε τμήματα των Κυκλάδων, έως το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και έως το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα, αλλά και περιόδους πρόσκαιρης βελτίωσης.

Ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι βόρειων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση δροσιάς κυρίως στα ανατολικά.

Πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 16 με 17 και τοπικά 18°C, στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 23°C, ενώ στα Δωδεκάνησα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24°C.

Αττική: Τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 και τοπικά 20°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις και παροδικές βροχές

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με λίγες βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα έως το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 και τοπικά 16°C, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Σταδιακή βελτίωση του καιρού από την Τετάρτη

Από την Τετάρτη αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού, καθώς θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρκαι τοπικά στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές.

Από την Πέμπτη και έως το τέλος της εβδομάδας, ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι καλός, χωρίς νέα συστήματα κακοκαιρίας, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.